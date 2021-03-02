Власти Калуги просят убрать автомобили с двадцати улиц для вывоза снега 3 марта

Ночью и днем в среду, 3 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 20 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 2 марта до 06:00 3 марта:

ул. Тульская (от пожарной части до ул. Степана Разина, сторона завода №35);

ул. Степана Разина (от пл. Победы до ул. Никитина);

ул. Мичурина (от ул. Горького до ул. Пестеля);

ул. Баррикад (от д.175 до д.161).

Вывоз снега в Калуге с 05:00 до 17:00 3 марта:

ул. Кирова;

пр. Профессиональный;

ул. Баррикад (между ул. Московской и ул. Ленина);

ул. Московская (вдоль школы №14, от ул. Ленина до ул. Суворова);

ул. Королева;

ул. Чебышева;

ул. Пролетарская (от ул. Воронина до ул. Герцена).

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 3 марта:

ул. Минская;

дорога вдоль Кречетникова парка;

ул. Хорошая;

ул. Николо-Козинская;

ул.65 лет Победы;

ул. Суворова;

Гагаринская развязка;

Грабцевское шоссе;

ул. Генерала Попова;

ул. Платова.

Также на 11 улицах Калуги в ночь на 3 марта пройдет грейдирование проезжей части: