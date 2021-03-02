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Власти Калуги просят убрать автомобили с двадцати улиц для вывоза снега 3 марта
Ночью и днем в среду, 3 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 20 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 2 марта до 06:00 3 марта:
- ул. Тульская (от пожарной части до ул. Степана Разина, сторона завода №35);
- ул. Степана Разина (от пл. Победы до ул. Никитина);
- ул. Мичурина (от ул. Горького до ул. Пестеля);
- ул. Баррикад (от д.175 до д.161).
Вывоз снега в Калуге с 05:00 до 17:00 3 марта:
- ул. Кирова;
- пр. Профессиональный;
- ул. Баррикад (между ул. Московской и ул. Ленина);
- ул. Московская (вдоль школы №14, от ул. Ленина до ул. Суворова);
- ул. Королева;
- ул. Чебышева;
- ул. Пролетарская (от ул. Воронина до ул. Герцена).
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 3 марта:
- ул. Минская;
- дорога вдоль Кречетникова парка;
- ул. Хорошая;
- ул. Николо-Козинская;
- ул.65 лет Победы;
- ул. Суворова;
- Гагаринская развязка;
- Грабцевское шоссе;
- ул. Генерала Попова;
- ул. Платова.
Также на 11 улицах Калуги в ночь на 3 марта пройдет грейдирование проезжей части:
- ул. Азаровская;
- ул. Московская (от ул. Азаровской до ул. Ленина);
- ул. Комарова;
- ул. Волкова;
- ул. Чебышева;
- ул. Театральная;
- ул. Достоевского;
- ул. Дзержинского;
- ул. Пацаева;
- ул. Дарвина;
- ул. Карпова.
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