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С улиц Калуги за длинные выходные вывезли 34 тысячи кубометров снега
За последние сутки с улиц Калуги вывезено 7560 кубометров снега. Всего с 20 по 23 февраля коммунальщики убрали из города более 34 тысяч кубометров.
- За минувшие сутки снег был вывезен с улиц Степана Разина, Салтыкова-Щедрина, Дорожной, Маршала Жукова, Болотникова, Фридриха Энгельса, Максима Горького, Чапаева, - подчеркнули в городской управе утром в среду.
Днем 24 февраля снег убирают 114 единиц техники и 145 дорожных рабочих. Снег вывозится с остановок общественного транспорта и пешеходных переходов на улицах Глаголева, Московской, Набережной и Ленина.
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