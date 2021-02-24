С улиц Калуги за длинные выходные вывезли 34 тысячи кубометров снега

За последние сутки с улиц Калуги вывезено 7560 кубометров снега. Всего с 20 по 23 февраля коммунальщики убрали из города более 34 тысяч кубометров.

- За минувшие сутки снег был вывезен с улиц Степана Разина, Салтыкова-Щедрина, Дорожной, Маршала Жукова, Болотникова, Фридриха Энгельса, Максима Горького, Чапаева, - подчеркнули в городской управе утром в среду.

Днем 24 февраля снег убирают 114 единиц техники и 145 дорожных рабочих. Снег вывозится с остановок общественного транспорта и пешеходных переходов на улицах Глаголева, Московской, Набережной и Ленина.