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В Калужской области задержали пьяного водителя иномарки
В Малоярославецком районе водителя иномарки задержали за пьяную езду. Об этом сообщает УМВД по Калужской области в воскресенье, 21 февраля.
Нетрезвый местный житель 1990 года рождения признался, что прав у него нет. Ранее молодого человека уже останавливали за вождение автомобиля без удостоверения.
- Сотрудники полиции в присутствии понятых предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что тот ответил категорическим отказом, - отметили полицейские. - Инспекторами ДПС был составлен протокол, а мужчина доставлен в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело.
Ведется расследование.
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