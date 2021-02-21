В Калужской области задержали пьяного водителя иномарки

В Малоярославецком районе водителя иномарки задержали за пьяную езду. Об этом сообщает УМВД по Калужской области в воскресенье, 21 февраля.

Нетрезвый местный житель 1990 года рождения признался, что прав у него нет. Ранее молодого человека уже останавливали за вождение автомобиля без удостоверения.

- Сотрудники полиции в присутствии понятых предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что тот ответил категорическим отказом, - отметили полицейские. - Инспекторами ДПС был составлен протокол, а мужчина доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Ведется расследование.