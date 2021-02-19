В Калуге движение на Синих мостах остановилось из-за двух фур

Около 10 утра в пятницу, 19 февраля, в районе Синих мостов в Калуге остановилось движение со всех направлений.

Огромные пробки образовались на улицах Глаголева, Тарутинской, Путейской и Зерновой.

- Синие мосты - огромная пробка, начиная от Московского, - написал один из очевидцев в группе «Калуга ДТП». - Там две фуры стоят перед поворотом, одна повернуть не может, другая прям ехать не может, так как что-то отказало в прицепе, сидят ковыряют.

Также в данный момент затруднено движение на улицах Баррикад и Карла Либкнехта.

Тем временем

Что творится на других улицах города утром 19 февраля. Подробности.