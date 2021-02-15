$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Авто и транспорт
COVID-19 Снегопад Районы, кварталы Глас народа

В Калуге возобновили полноценную работу троллейбусы №18

Дмитрий Ивьев , Фото: Вадим Витьков.
Опубликовано: 15.02.2021 10:58 0 638
В Калуге возобновили полноценную работу троллейбусы №18

Троллейбусы не могли проехать из-за машин и снега под контактной сетью.

Утром в понедельник, 15 февраля, троллейбусы маршрута №18 в Калуге вновь поехали на Правый берег. До этого более двух суток они не могли попасть в этот район из-за снега и припаркованных автомобилей на дороге.

- Причина банальна и проста - штанги просто не дотягиваются до контактной сети, так как правая полоса завалена сугробами, и эти сугробы загородили жители района своими легковыми машинами, - рассказывал 14 февраля директор Управления калужского троллейбуса Вадим ВИТЬКОВ. - Теперь коммунальная техника к ним не может подобраться.

Позже автомобили все-таки удалось убрать. Помогли объявления в соцсетях и работа сотрудников ДПС. Коммунальщики убрали снег с проезжей части.

В то же время из-за последствий сильного снегопада возникает проблема с движением общественного транспорта и в других районах Калуги. Вот как прокомментировал ситуацию утром в понедельник Вадим Витьков:

- Например, в 30-й микрорайон нет возможности заезжать, недочищено, в «Торговом квартале» плохо с покрытием, на Луначарке одна полоса, пробки сильные.

Тем временем

В Калуге два ДТП заблокировали движение на улице Московской. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: Вадим Витьков.
Опубликовано: 15.02.2021 10:58 0 638
Тэги: авто транспорт дороги укт вадим витьков
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Где в Калуге нужно установить новый мультимедийный фонтан за 82 миллиона рублей? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Использование товарной СРА сети
Медицинское оборудование от надёжного поставщика
Обслуживание систем вентиляции

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru