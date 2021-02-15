В Калуге возобновили полноценную работу троллейбусы №18

Троллейбусы не могли проехать из-за машин и снега под контактной сетью.

Утром в понедельник, 15 февраля, троллейбусы маршрута №18 в Калуге вновь поехали на Правый берег. До этого более двух суток они не могли попасть в этот район из-за снега и припаркованных автомобилей на дороге.

- Причина банальна и проста - штанги просто не дотягиваются до контактной сети, так как правая полоса завалена сугробами, и эти сугробы загородили жители района своими легковыми машинами, - рассказывал 14 февраля директор Управления калужского троллейбуса Вадим ВИТЬКОВ. - Теперь коммунальная техника к ним не может подобраться.

Позже автомобили все-таки удалось убрать. Помогли объявления в соцсетях и работа сотрудников ДПС. Коммунальщики убрали снег с проезжей части.

В то же время из-за последствий сильного снегопада возникает проблема с движением общественного транспорта и в других районах Калуги. Вот как прокомментировал ситуацию утром в понедельник Вадим Витьков:

- Например, в 30-й микрорайон нет возможности заезжать, недочищено, в «Торговом квартале» плохо с покрытием, на Луначарке одна полоса, пробки сильные.

Тем временем

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