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Три светофора и освещение отключили на окружной дороге в Калуге до 15 февраля
В Калуге до 15 февраля не будут работать три светофора на правобережной части окружной дороги, с 36 по 40 километры, в районе Пучково. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили во вторник дорожники.
Также на этом участке до 15 февраля отключено освещение.
- Просим водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - говорится в тексте предупреждения.
Ранее, напомним, планировалось завершить ремонтные работы до 5 февраля.
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