В Калуге три светофора отключили на окружной дороге до 5 февраля

В Калуге до 5 февраля не будут работать три светофора на правобережной части окружной дороги, с 36 по 40 километры, в районе Пучково. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили во вторник дорожники.

- Просим водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - говорится в тексте предупреждения.

Напомним, накануне вечером на 31 километре окружной дороги произошло смертельное ДТП. Водитель «Киа» двигался по встречной полосе на участке, где между проезжими частями установлено ограждение, и врезался в «Фольксваген». Погиб предполагаемый виновник.