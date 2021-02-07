Власти Калуги просят убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 8 февраля

В ночь на понедельник, 8 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с шести улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 7 февраля до 06:00 8 февраля:

ул. Ленина;

ул. Смоленская;

ул. Баумана;

ул. Первомайская;

ул. Вилонова;

ул. Воскресенская.

Днем 7 февраля работы по вывозу снега проходят на Гагаринском мосту.

- За прошедшие сутки МБУ «СМЭУ» осуществило вывоз снега с ул. Кирова, пл. Победы, сквера Мира, ул. Телевизионной, ул. Труда, ул. Глаголева, ул. Дзержинского, пер. Гостинорядского, ул. Ленина, ул. Королева, пл. Старый торг, ул. Баженова, ул. Никитина, ул. Марата, ул. Московской, ул. Салтыкова-Щедрина, а также с дамбы, - рассказали в управлении городского хозяйства. - Общий объем вывезенного снега составил 2410 куб. м.