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С улиц Калуги за сутки вывезено 3000 кубометров снега
За прошедшие сутки с улиц Калуги вывезено 3000 кубометров снега, сообщает городская управа. Израсходовано 462 тонны пескосоляной смеси и 70 тонн реагента.
- Сейчас на подметании дорог и тротуаров задействовано 100 единиц техники и 140 дорожных рабочих, - отметили утром в пятницу в администрации.
На сельских территориях работают четыре комбинированные дорожные машины, два трактора-погрузчика, два трактора МТЗ, восемь рабочих. Израсходовано 30 тонн пескосоляной смеси.
Тем временем
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