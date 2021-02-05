С улиц Калуги за сутки вывезено 3000 кубометров снега

За прошедшие сутки с улиц Калуги вывезено 3000 кубометров снега, сообщает городская управа. Израсходовано 462 тонны пескосоляной смеси и 70 тонн реагента.

- Сейчас на подметании дорог и тротуаров задействовано 100 единиц техники и 140 дорожных рабочих, - отметили утром в пятницу в администрации.

На сельских территориях работают четыре комбинированные дорожные машины, два трактора-погрузчика, два трактора МТЗ, восемь рабочих. Израсходовано 30 тонн пескосоляной смеси.

Тем временем

Утро после снегопада в Калуге: очереди на остановках, пробки в центре. Что творится 5 февраля в городе. Подробности.