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Утро после снегопада в Калуге: очереди на остановках, пробки в центре
Очередь на остановке в «Кошелеве».
Вечером в четверг и в ночь на пятницу, 5 февраля, Калугу засыпало снегом.
Наши читатели сообщают о проблемах с транспортом и пробках.
В «Кошелеве» на конечной остановке скопилась очередь из пассажиров. Как сообщают местные жители, такого утром давно не было.
Долго ждали транспорта и в других частях Правобережья. В соцсетях опубликованы жалобы от жителей «Веснушек».
На опоздание утреннего автобуса пожаловались нам и жители Воскресенского. Многим пришлось добираться на работу на попутках или такси.
Машины едут медленно.
Состояние дорог на утро 5 февраля.
В центре города тротуары почти везде почищены. Однако из-за большого количества снега еще не везде комфортно проходить по переходам.
На дорогах поток движется медленно. Большинство автомобилистов в условиях гололедицы предпочитает не делать резких движений. По состоянию на 9 утра пробки наблюдались на улицах Кирова, Кутузова, Жукова, Салтыкова-Щедрина, Генерала Попова.
Дорожная обстановка на 9 утра.
А как убирают снег в вашей части города? Расскажите в комментариях!
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