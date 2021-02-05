Утро после снегопада в Калуге: очереди на остановках, пробки в центре

Очередь на остановке в «Кошелеве».

Вечером в четверг и в ночь на пятницу, 5 февраля, Калугу засыпало снегом.

Наши читатели сообщают о проблемах с транспортом и пробках.

В «Кошелеве» на конечной остановке скопилась очередь из пассажиров. Как сообщают местные жители, такого утром давно не было.

Долго ждали транспорта и в других частях Правобережья. В соцсетях опубликованы жалобы от жителей «Веснушек».

На опоздание утреннего автобуса пожаловались нам и жители Воскресенского. Многим пришлось добираться на работу на попутках или такси.

Машины едут медленно.

Состояние дорог на утро 5 февраля.

В центре города тротуары почти везде почищены. Однако из-за большого количества снега еще не везде комфортно проходить по переходам.

На дорогах поток движется медленно. Большинство автомобилистов в условиях гололедицы предпочитает не делать резких движений. По состоянию на 9 утра пробки наблюдались на улицах Кирова, Кутузова, Жукова, Салтыкова-Щедрина, Генерала Попова.

Дорожная обстановка на 9 утра.

А как убирают снег в вашей части города? Расскажите в комментариях!