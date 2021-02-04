С улиц Калуги за сутки вывезли 3330 кубометров снега

Вечером 3 февраля Калугу вновь завалило снегом. За последние сутки с улиц вывезено 3330 кубометров снега, сообщили в городской управе.

По состоянию на 8:00 в уборке было задействовано 96 единиц техники и 140 дорожных рабочих, которые очищают пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.

Высыпано 263 тонны пескосоляной смеси и 53 тонны реагента.

На сельских территориях по состоянию на 8:00 уборкой снега занимаются семь комбинированных дорожных машин, грейдер, два трактора и два погрузчика. Использовано 110 тонн пескосоляной смеси.

Напомним, ранее власти рассказывали, что 4 февраля в Калуге снег будут вывозить с двух улиц.