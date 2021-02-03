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Власти Калуги просят убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 4 февраля
Ночью и днем в четверг, 4 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с девяти улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 3 февраля до 06:00 4 февраля:
- ул. Телевизионная на участке от пер. Казанкова до ул. Либкнехта;
- ул. Жукова;
- ул. Глаголева;
- ул. Азаровская;
- ул. Пролетарская на участке от ул. Горького до ул. Ленина;
- ул. Беляева на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Первомайской, вдоль школы №8;
- ул. Первомайская на участке от пер. Салтыкова-Щедрина до ул. Луначарского.
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 4 февраля:
- ул. Генерала Попова;
- ул. Салтыкова-Щедрина.
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