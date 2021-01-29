В Калужской области девять школьных автобусов не вышли на маршрут из-за заснеженных дорог

В пятницу, 29 января, прокуратура Калужской области сообщила о результатах проверки, которая началась после того, как в один из дней в Думиничском районе девять школьных автобусов не вышли на маршрут.

Это было связано со снегопадами. Автобусы просто не могли проехать по заснеженным дорогам.

- Часть школьников не была доставлена в образовательные организации района, - подчеркивают в прокуратуре.

Виновными в происшествии назвали сотрудников организации, отвечающей за уборку дорог от снега. Директору внесено представление.

Напомним, на прошлой неделе в Мещовском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса.