В Калужской области девять школьных автобусов не вышли на маршрут из-за заснеженных дорог
В пятницу, 29 января, прокуратура Калужской области сообщила о результатах проверки, которая началась после того, как в один из дней в Думиничском районе девять школьных автобусов не вышли на маршрут.
Это было связано со снегопадами. Автобусы просто не могли проехать по заснеженным дорогам.
- Часть школьников не была доставлена в образовательные организации района, - подчеркивают в прокуратуре.
Виновными в происшествии назвали сотрудников организации, отвечающей за уборку дорог от снега. Директору внесено представление.
Напомним, на прошлой неделе в Мещовском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса.
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