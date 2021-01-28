В Калуге 145 рабочих вышли на уборку улиц от снега
В ночь на четверг, 28 января, в Калуге начался снегопад. Как сообщает городская управа, уборочная техника вышла на дороги около 4:00.
- В 4:00 началось подметание тротуаров. Очисткой от снега пешеходных переходов и остановок общественного транспорта заняты 145 дорожных рабочих, - сообщали в администрации областного центра. - К утру было израсходовано 435 тонн пескосоляной смеси и 37 тонн реагента. Ведется уборка снега и на сельских территориях. Там работают четыре комбинированные дорожные машины и шесть рабочих. Израсходовано 30 тонн пескосоляной смеси.
Днем уборка и вывозом снега будут заниматься 101 единица снегоуборочной техники и 145 дорожных рабочих.
Ранее мы рассказывали, с каких улиц Калуги 28 января будут вывозить снег. Водителей просят убрать автомобили.
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