В Калуге 145 рабочих вышли на уборку улиц от снега

В ночь на четверг, 28 января, в Калуге начался снегопад. Как сообщает городская управа, уборочная техника вышла на дороги около 4:00.

- В 4:00 началось подметание тротуаров. Очисткой от снега пешеходных переходов и остановок общественного транспорта заняты 145 дорожных рабочих, - сообщали в администрации областного центра. - К утру было израсходовано 435 тонн пескосоляной смеси и 37 тонн реагента. Ведется уборка снега и на сельских территориях. Там работают четыре комбинированные дорожные машины и шесть рабочих. Израсходовано 30 тонн пескосоляной смеси.

Днем уборка и вывозом снега будут заниматься 101 единица снегоуборочной техники и 145 дорожных рабочих.

Ранее мы рассказывали, с каких улиц Калуги 28 января будут вывозить снег. Водителей просят убрать автомобили.