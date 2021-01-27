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Власти Калуги просят убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 28 января

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.01.2021 12:38 4 1280
Власти Калуги просят убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 28 января

В Калуге ночью и днем 28 января продолжится вывоз снега с улиц, сообщает управление городского хозяйства. Водителей просят убрать припаркованные автомобили с девяти улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 27 января до 06:00 28 января:

  • ул. Тульская на участке от ул. Степана Разина до ул. Горького;
  • ул. Карла Либкнехта на участке от ул. Ленина до ул. Телевизионной;
  • ул. Рылеева на участке от ул. Труда до ул. Суворова;
  • ул. Плеханова на участке от ул. Труда до ул. Суворова;
  • ул. Глаголева на участке от пл. Московской до Синих мостов;
  • ул. Азаровская.

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 28 января:

  • ул. Генерала Попова на участке от Тульского шоссе до ул. Академической;
  • ул. Советская на участке от развязки до Турынино-1.
  • ул. Баррикад на участке от ул. Воронина до ул. Плеханова.

- Ежедневно публикуется информация о планируемых коммунальными службами мероприятиях по вывозу снега с улиц города. Однако не всегда мы находим понимание среди автовладельцев, которые продолжают парковать свой транспорт на указанных улицах, что препятствует работе снегоуборочной техники и создает аварийно-опасную ситуацию на дорогах, - отмечают в управлении горхозяйства. - В свою очередь коммунальщики, несмотря на сложности, стараются делать свою работу качественно каждый день.

Горхозяйство отмечает, что на улице Баррикад на участке между улицами Воронина и Плеханова ситуация сложилась критическая.

- Также информируем, что во избежание конфликтных ситуаций, во время проведения работ по вывозу снега на указанном участке будет работать эвакуатор, - говорится в сообщении коммунальщиков.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.01.2021 12:38 4 1280
Тэги: авто снег дороги
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