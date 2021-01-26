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В Калуге управляющие компании отчитали за уборку дворов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2021 14:47 7 803
В Калуге управляющие компании отчитали за уборку дворов

Уборку придомовых территорий в Калуге во вторник, 26 января, обсудили на планерке с руководителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

- Почему вообще не чистятся дворы? - задал вопрос представителям УК заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Я понимаю, если бы вы почистили некачественно, но работы все-таки произвели. Что мешает это делать? Есть какие-то объективные причины?

Некоторые из представителей пояснили, что уборка улиц не включена в тариф. Другие заявили, что территории от снега очищаются должным образом:

- Говорить, что мы их вообще не чистим — неправильно. Говорить, что мы их некачественно чистим — тоже неправильно, — отметил один из них.
По словам представителя УК, провести более качественную уборку во дворе мешают автомобилисты, игнорирующие просьбы временно перепарковаться.

Однако, несмотря на этот аргумент, не чистятся во дворах и свободные от автомобилей пространства — например, проезды, отмечают в городской управе. Нескольким УК уже направили требования сделать уборку, которые им нужно срочно удовлетворить и передать информацию о проведенных работах в колл-центр.

- Уберите там, где есть доступ, - потребовал заместитель начальника отдела инспектирования жилищного фонда, лицензионного контроля и контроля за капитальными ремонтами Государственной жилищной инспекции Олег ШКУРАТОВ. - Я вас сейчас возьму и отвезу минимум в 50 дворов, где обычная проезжая часть, где ходят ваши пешеходы — она не убрана. Ждем опять, чтобы докладывал город, сколько мы ног сломали и рук. Делайте то, что у вас доступно, а потом уже по машинам будем разговаривать.

Управляющие компании пригрозили штрафовать, если дворы не уберут.

Уважаемые читатели, а как проходит уборка в вашем дворе? Расскажите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2021 14:47 7 803
Тэги: авто снег ук жкх игорь бугаенко олег шкуратов
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