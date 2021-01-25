С улиц Калуги за неделю вывезли 22 тысячи тонн снега

С улиц Калуги за последнюю неделю вывезли 22 тысячи тонн снега, с начала января – 50 тысяч тонн, с начала сезона – порядка 96 тысяч тонн. Такие данные в понедельник, 25 января, на планерке в городской управе назвал директор МБУ «СМЭУ» Михаил ВАСИЛЬЕВ.

- Объем снега очень большой, - подчеркнул он.

По словам Васильева, на снежной свалке в Доможирово еще есть место. Однако заезжать туда уже трудно.

- С начала сезона израсходовали 21 тысячу тонн песко-соляной смеси из заявленных 33 тысяч. Реагента израсходовали 874 тонны, - сообщил он. - Я думаю, что еще одни торги надо будет делать по соли и песку, потому что у нас сегодня только конец января.

Ранее городской голова Калуги Дмитрий Денисов извинился за скользкие тротуары.