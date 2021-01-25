$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Авто и транспорт

С улиц Калуги за неделю вывезли 22 тысячи тонн снега

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2021 17:02 6 455
С улиц Калуги за неделю вывезли 22 тысячи тонн снега

С улиц Калуги за последнюю неделю вывезли 22 тысячи тонн снега, с начала января – 50 тысяч тонн, с начала сезона – порядка 96 тысяч тонн. Такие данные в понедельник, 25 января, на планерке в городской управе назвал директор МБУ «СМЭУ» Михаил ВАСИЛЬЕВ.

- Объем снега очень большой, - подчеркнул он.

По словам Васильева, на снежной свалке в Доможирово еще есть место. Однако заезжать туда уже трудно.

- С начала сезона израсходовали 21 тысячу тонн песко-соляной смеси из заявленных 33 тысяч. Реагента израсходовали 874 тонны, - сообщил он. - Я думаю, что еще одни торги надо будет делать по соли и песку, потому что у нас сегодня только конец января.

Ранее городской голова Калуги Дмитрий Денисов извинился за скользкие тротуары.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2021 17:02 6 455
Тэги: авто дороги снег михаил васильев дмитрий денисов
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 6 шт.
загрузка комментариев
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
18 января в Калужской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. А вы будете делать прививку? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Медный неизолированный провод
Выбираем правильно банк для ИП
Искусственный интеллект Цельс стал лауреатом премии Цифровые Вершины

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru