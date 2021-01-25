Городской голова Калуги извинился за скользкие тротуары

После резкого потепления в конце прошлой недели в Калуге стремительно начал таять снег. На выходных и в понедельник, 25 января, во многих местах невозможно пройти – на тротуарах лед и вода. Эту проблему обсудили в рамках планерки в городской управе.

- На некоторых участках просто невозможно передвигаться по городу, это объективная реальность, - отметил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Мы признаем эту проблему. Все силы и средства, которыми располагает муниципалитет, задействованы абсолютно. Никто не спит. Все силы и ресурсы сосредоточены на решении важнейших задач.

Он попросил прощения у калужан за нынешнее состояние тротуаров. Денисов также признал, что количество травм, полученных пешеходами, в городе в последние дни увеличилось.

В то же время городской голова рассказал, что во второй половине недели ожидается похолодание, и вода на тротуарах может превратиться в лед.