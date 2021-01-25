В Калуге улицу Георгия Амелина перекроют для вывоза снега 26 января

Во вторник, 26 января, в Калуге будет перекрыто движение на участке улицы Георгия Амелина в «Кошелеве» от дома №1 до дома №27. Там пройдут работы по вывозу снега, сообщает городская управа.

Ограничения для транспорта вводят с 8:00 до 17:00.

- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства и просим водителей заранее выбирать пути объезда, - говорится в сообщении администрации.

Схема перекрытия улицы Георгия Амелина в Калуге 26 января 2021 года.

Днем 25 января, напомним, снег вывозят с Тульского шоссе и улицы Молодежной.