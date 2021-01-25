Власти Калуги просят убрать автомобили с двух улиц для вывоза снега 25 января
Днем в понедельник, 25 января, в Калуге планируется вывозить снег с двух улиц. Жителей и гостей города просят убрать с этих участков припаркованные автомобили, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ», сообщил на своих страницах в соцсетях городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
Вывоз снега в Калуге днем 25 января 2021 года:
- ул. Молодежная;
- Тульское шоссе от Гагаринского моста до ул. Генерала Попова.
По информации Денисова, в ночь на понедельник снег вывозили с улиц Суворова и Ленина.
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