Власти Калуги просят убрать автомобили с двух улиц для вывоза снега 25 января

Днем в понедельник, 25 января, в Калуге планируется вывозить снег с двух улиц. Жителей и гостей города просят убрать с этих участков припаркованные автомобили, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ», сообщил на своих страницах в соцсетях городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Вывоз снега в Калуге днем 25 января 2021 года:

ул. Молодежная;

Тульское шоссе от Гагаринского моста до ул. Генерала Попова.

По информации Денисова, в ночь на понедельник снег вывозили с улиц Суворова и Ленина.