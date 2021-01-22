Власти Калуги просят убрать автомобили с четырех улиц для вывоза снега 23 января

Ночью и днем в субботу, 23 января, в Калуге работники МБУ «СМЭУ» продолжат убирать снег с улиц города. Для того, чтобы эффективнее очистить проезжую часть и парковки, городская управа просит калужан не парковать этой ночью автомибили на четырех улицах.

Уборка снега в Калуге в ночь на 23 января 2021 года:

ул. Марата (четные и нечетные стороны);

пл. Театральная.

Уборка снега в Калуге днем 23 января 2021 года:

ул. Рылеева (парковочные карманы);

ул. Плеханова (парковочные карманы).

- Автомобилистов просим убрать припаркованные автомобили с проезжей части на специализированные автомобильные стоянки, либо парковать их таким образом, чтобы они не препятствовали свободному проезду снегоуборочной техники, - говорится в сообщении администрации Калуги. - Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства.

Напомним, ранее городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что за сутки в Калуге выпала пятидневная норма осадков.