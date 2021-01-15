В Калуге общественный транспорт задерживался из-за снега и ДТП

Как мы уже рассказывали, утром в пятницу, 15 января, в Калуге возникли задержки в движении общественного транспорта по нескольким направлениям. В «Управлении калужского троллейбуса» причинами называли ДТП. Подробнее ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства.

- Сегодня утром на некоторых маршрутах возникали сбои в движении транспортных средств в связи с погодными условиями, - подчеркнули в управлении. - В настоящее время движение общественного транспорта восстановлено и осуществляется согласно графиков движения. В связи с погодными условиями рекомендованная скорость движения транспортных средств составляет 30 км/ч, что увеличивает время выполнения рейса и соответственно интервал движения.

Также в горхозяйстве пояснили, что с 7:30 до 8:10 из-за ДТП постороннего транспорта было затруднено движение на участке от улицы Кубяка до Поселковой и по улице Карла Либкнехта до улицы Московской.

- Это хоть и частные случаи, но отразились на времени работы всего транспорта северного направления, - считают в управлении городского хозяйства.