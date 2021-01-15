Калужане мерзли на остановках из-за ДТП на путепроводе

Утром в пятницу, 15 января, температура воздуха в Калуге опустилась до -20 градусов. При этом многие калужане жаловались на сбои в работе транспорта.

Ситуацию прокомментировали в «Управлении калужского троллейбуса»:

- Весь транспорт УКТ сегодня вышел и работает в штатном режиме, в том числе автобусы северного направления. Утром было ДТП в районе путепровода, что создало заторы и увеличило время движения, и ДТП на улице Карла Либкнехта, что также увеличивало время движения шестого маршрута.

Сегодня на городских маршрутах работает 131 транспортное средство УКТ. Из них 42 автобуса средней вместимости и 89 больших автобусов и троллейбусов.

Уважаемые читатели, а как вы сегодня передвигаетесь по городу? Расскажите в комментариях!