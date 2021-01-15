С улиц Калуги за сутки вывезли 2430 кубометров снега

После сильного снегопада, который обрушился на Калугу в ночь на 14 января, с улиц областного центра вывезли уже 2430 кубометров снега. В пятницу об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- За вчерашний день 2430 кубов снега вывезли с тротуаров, дорог и других территорий, - рассказал он. - Продолжается эта работа и сегодня.

По словам Денисова, 15 января Калугу чистят от снега 95 машин и 120 рабочих.

- Все они убирают снег с остановок, пешеходных переходов, перекрестков, тротуаров и лестничных сходов, - подчеркнул городской голова.