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В Калуге 32-летний мужчина второй раз попался пьяным за рулем

Дмитрий Ивьев , Фото: ГИБДД РФ.
Опубликовано: 14.01.2021 12:45 1 791
В Калуге 32-летний мужчина второй раз попался пьяным за рулем

В Калуге 32-летний водитель на днях второй раз попался за рулем в нетрезвом виде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг, 14 января, УМВД по Калужской области.

- Сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль с открытыми окнами, водитель которого припарковался у магазина по продаже пива, - отмечают в полиции. - За рулем транспортного средства находился 32-летний местный житель, от которого исходил запах алкоголя. Водителю было предложено пройти освидетельствование на месте. Результат оказался положительным.

Ранее он уже был оштрафован за пьяную езду.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Калужанину грозит до двух лет лишения свободы.

- Госавтоинспекция по городу Калуге призывает всех граждан не оставаться равнодушными и сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения в дежурную часть по телефонам 547-888, 547-535 или ближайшему наряду ДПС, - обратились полицейские к калужанам. - Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться ваши дети, родственники, друзья и близкие люди. Инспекторы ДПС при получении такой информации реагируют оперативно и задерживают пьяных водителей, не допуская страшных дорожных аварий, которые они могли бы спровоцировать.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГИБДД РФ.
Опубликовано: 14.01.2021 12:45 1 791
Тэги: авто полиция
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