В Калужской области подрядчика оштрафовали на 14 миллионов за задержку ремонта дороги

В Жуковском районе Калужской области на 14 миллионов рублей оштрафовали подрядчика, который занимался ремонтом дороги Чубарово – Нара – Никольские дворы, сообщает в среду, 13 января, прокуратура региона.

Работы должны были быть выполнены к июню 2020 года, но задержались на пять месяцев.

- По результатам рассмотрения дела недобросовестный подрядчик привлечен судом к ответственности в виде штрафа в размере более 14 миллионов рублей, - подчеркнули в прокуратуре.

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