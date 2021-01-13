В Калужской области подрядчика оштрафовали на 14 миллионов за задержку ремонта дороги
В Жуковском районе Калужской области на 14 миллионов рублей оштрафовали подрядчика, который занимался ремонтом дороги Чубарово – Нара – Никольские дворы, сообщает в среду, 13 января, прокуратура региона.
Работы должны были быть выполнены к июню 2020 года, но задержались на пять месяцев.
- По результатам рассмотрения дела недобросовестный подрядчик привлечен судом к ответственности в виде штрафа в размере более 14 миллионов рублей, - подчеркнули в прокуратуре.
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