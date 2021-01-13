В Калуге бабушка с дедом превратили жизнь внуков в ад

Два года мать борется за право своих детей жить в нормальных условиях. Она рассказала нам свою историю, чтобы привлечь к этой ситуации внимание общественности и инстанций, занимающихся защитой прав несовершеннолетних.

Как в дом пришла беда

В 2008 году Алена Сидоренко и ее муж Игорь переехали из Тулы в Калугу (все имена героев публикации изменены). У родителей Игоря в Калуге бизнес, он им успешно управлял. Алена работала медицинской сестрой.

Еще до брака с Аленой Игорь купил и оформил на своих родителей квартиру в Калуге. Сюда супруги переехали в 2010 году. В 2011-м у них родилась дочь Марина, а в 2014 году – сын Богдан. И родители, и дети были зарегистрированы в этой квартире.

В 2015 году у Игоря случился инсульт. В это же время Алена узнала о супружеской измене. Два месяца Игорь лежал в больнице, полгода провел в реабилитационном центре в Москве. Алена все это время была рядом.

- Я его на своей спине на ноги поставила, - рассказывает она. - Разрывалась между ним и детьми – младшему было всего 8 месяцев. Приезжала из Тулы моя мама, помогала заботиться о детях. Сейчас бывшая свекровь обвиняет меня в том, что я рассталась с ее сыном из-за его болезни. Это не так. Для восстановления здоровья Игоря я сделала все, что могла, ведь он не чужой человек, а отец моих детей. Причина разрыва отношений – измена мужа. Не простить такой поступок – право любой женщины.

Постепенно у Игоря восстановились речь и память, он заново научился ходить и уже мог себя обслуживать. Его родители, Сергей Петрович и Лариса Семеновна, предложили сыну переехать к ним в Тулу, в частный дом. Он согласился.

Алена и дети остались в Калуге, в квартире, принадлежавшей родителям Игоря. На немедленном разводе женщина не настаивала – было не до этого. Вместе с детьми Алена приезжала в Тулу на выходные, поддерживала Игоря, чтобы он не впадал в депрессию. Они ездили в гости к друзьям, гуляли в парке, ходили в кино.

Как-то Алена поговорила с бывшим свекром о том, чтобы выделить внукам долю в квартире, где они проживают. Он сказал, что не видит в этом проблемы и пообещал так и сделать, поговорив со своей женой. Но обещание не сдержал.

Развод

Через пару лет отношения между бывшими родственниками стали портиться. Алена с детьми перестала приезжать в Тулу. В 2018 году супруги развелись.

Заявление о разводе подал Игорь. Первое время мужчина платил алименты по договоренности, потом перестал. Алена обратилась в суд, по решению которого из пенсии Игоря по инвалидности в пользу детей удерживается чуть больше 6000 рублей ежемесячно. В октябре 2018 года Игорь Сидоренко выписался из калужской квартиры. Уже два года он не общается с сыном, дочерью и бывшей женой.

Дедушка разбил окно в комнате внука и заложил его пеноблоками, разведя цемент прямо на полу.

Комната мальчика с заложенным окном и ободранными обоями непригодна для проживания.

Два суда

В ноябре 2018 года собственники квартиры направили Алене Сидоренко письменное требование освободить жилье и сняться с регистрационного учета. Алена выполнить требование отказалась.

Тогда бывшие свекор и свекровь подали в суд иск о выселении из квартиры. В марте 2019 года калужский районный суд принял решение в пользу детей, разрешив проживать в квартире не только им, но Алене Сидоренко, как их матери и законному представителю, для осуществления возложенных на нее по закону родительских обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних детей, осуществлению ежедневной заботы о них, которая невозможна при раздельном проживании.

Не согласившись с решением суда, собственники квартиры подали апелляционную жалобу. В ее удовлетворении суд отказал.

В 2020 году старшие Сидоренко снова подали иск в суд с требованием признать Алену Сидоренко утратившей право пользования жилым помещением и снять ее с регистрационного учета. В решении суда указано, что в феврале 2020 года Игорь Сидоренко вновь прописался в калужской квартире. То есть формально появилось основание выселить из квартиры Алену, ведь дети остаются прописанными вместе с отцом. Однако суд учел все обстоятельства дела и вновь отказал собственникам квартиры в удовлетворении иска.

На войне как на войне

После этого собственники заявили, что намерены сами переехать в калужскую квартиру. По их требованию Алена освободила одну комнату из трех, половину кладовой и кухни. В комнату бывшие родственники завезли свою мебель, на кухню поставили холодильник.

- Потом началось самое страшное и трудно объяснимое, - рассказывает Алена Сидоренко. - Родители бывшего мужа объявили войну мне и собственным внукам. Они якобы начали в квартире ремонт, а на самом деле принялись громить квартиру, чтобы создать для нас невыносимые условия жизни и вынудить освободить жилплощадь. Месяц назад я пришла с работы и увидела, что в ванной и туалете сняты двери, в ванной наполовину сбита плитка. Так мы и живем до сих пор.

Собственники разгородили квартиру железной решеткой, лишив Алену и детей доступа к двум комнатам и кладовой. Сергей Петрович выбил окно в комнате внука и заложил его пеноблоками, разведя цемент прямо на полу. Обои в комнате мальчика оборвали, выломали электророзетки. Комната стала непригодной для жизни ребенка.

Алене и детям пришлось поселиться втроем в одной комнате, разместив часть своей мебели в прихожей. Это тоже не устроило собственников. На днях Алена получила от них письмо с требованием убрать из коридора ее шкафы, так как они мешают им продолжать ремонт.

Ситуация сказалась на психологическом состоянии детей: девочка стала хуже учиться, у мальчика появился страх темноты. Алена обратилась к психологу. Специалист подтвердил, что причиной вполне могут быть все эти события.

- Я была бы рада уйти из этой квартиры и прекратить общение с бывшими родственниками, - говорит Алена. – Но идти мне с детьми некуда: у нас нет жилья в собственности и нет возможности снимать квартиру. Моя цель – купить квартиру в ипотеку, вложив материнский капитал. Я обращалась в банки, чтобы сделать предварительный расчет. Ежемесячный платеж по кредиту составит 24 тысячи рублей, а это более половины нашего дохода.

Собственники поставили в коридоре железную дверь.

Мать и двое детей теперь живут в одной комнате.

Третий суд

Чтобы закрепить за детьми хотя бы одну комнату из трех и защитить их право беспрепятственно пользоваться общими помещениями, Алена Сидоренко подала в суд исковое заявление об определении порядка пользования жилым помещением. Суд, который состоялся в декабре 2020 года, в удовлетворении исковых требований ей отказал. Нанять адвоката, чтобы подать на апелляцию, у Алены возможности нет. До сих пор она представляла свои интересы в суде самостоятельно.

Мы готовы были дать слово второй стороне этого конфликта и позвонили Ларисе Семеновне Сидоренко, бывшей свекрови Алены, бабушке детей и собственнице квартиры. От общения с корреспондентом по телефону она отказалась:

- Я неоднократно и ею (бывшей невесткой – прим. Авт.), и ее родственниками, и какими-то подставными лицами была по телефону оскорблена. Если вам что-то от меня нужно – в письменном виде я вам отвечу. Но я обязана отвечать на ваши вопросы? При необходимости я подключу своих адвокатов. Если ваша информация окажется клеветой, будьте готовы за это отвечать. На днях был суд в Калуге, и она его проиграла. Алена Владимировна просила себе в пользование одну комнату, которой она пользуется в настоящее время. Она ее просила – она ей пользуется 6 лет. Какие проблемы?

«Мы соберем подписи!»

Алену Сидоренко хорошо знают соседи, а ее дети выросли у них на глазах. События последних месяцев их возмутили.

- Мы с Аленой дружим 10 лет, с того времени, как поселились в этом доме, - рассказывает Арина, которая живет этажом выше Сидоренко. – Я в курсе того, что происходит в ее семье, и считаю, что это полное безобразие. Родители бывшего мужа могут как угодно относиться к Алене, но ведь внуки – их родная кровь. Все, что они делают против Алены, неизбежно ударит по детям – как можно этого не понимать? Если надо, мы готовы собрать подписи в поддержку Алены и детей.

- У нас прекрасные отношения, - говорит другая соседка, Майя Михайловна. - И Алена, и ее мама, и ребятки – доброжелательные и приветливые, всегда здороваются. Дети воспитанные, Алена много с ними занимается, водит на всякие кружки. Я знаю о ее ситуации, и вот что скажу: нельзя обижать таких людей. Их всех троих заткнули в одну комнату, железную дверь посреди квартиры поставили – от кого?! Помогите им! Дети должны быть защищены. Алена бьется одна, обращается везде, а толку нет. Там отфутболили, здесь отфутболили. «Все, что у вас там происходит – это ваше! Разбирайтесь сами», - вот что ей говорят.

В коридор перенесли мебель из комнаты, но и здесь она мешает собственникам квартиры.

В ванной сбита плитка и снята дверь.

Что в ответ?

Алена Сидоренко, действительно, обращалась к участковому, в жилищную инспекцию, в отдел по защите прав несовершеннолетних, к уполномоченному по правам ребенка в Калужской области. Полиция не обнаружила в действиях бывших родственников состава преступления. Специалист жилищной инспекции также не нашел в действиях собственников каких-либо нарушений. Действия бывших родственников Алены Сидоренко формально законны, но она видит в них угрозу благополучию детей.

Мы направили запросы в ряд инстанций с просьбой прокомментировать ситуацию и дать ответ на главный вопрос: как государство может защитить интересы несовершеннолетних?

- Вопрос пользования данным жилым помещением относится к сфере гражданско-правовых отношений, в компетенцию органов внутренних дел не входит, - ответили нам в УМВД России по Калужской области. – Вместе с тем, по данному адресу осуществлялся выход старшего участкового уполномоченного полиции УМВД России по г. Калуге с целью проверки заявлений граждан по фактам возможных конфликтных ситуаций и повреждения имущества. По результатам проведенных проверок в возбуждении дел об административных правонарушениях было отказано в связи с отсутствием составов административных правонарушений в действиях сторон.

В отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу г. Калуги нам сообщили:

- Правовая оценка действий собственников жилого помещения, в котором проживает семья гражданки Сидоренко А.В. с дочерью Мариной 9 лет и сыном Богданом 6 лет, выходит за рамки полномочий отдела. Гражданка Сидоренко А.В. имеет право на получение бесплатной юридической помощи, в том числе в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области, в аппарате Уполномоченного по правам человека в Калужской области, по подготовке апелляционной жалобы на решение Калужского районного суда Калужской области от <…> декабря 2020 года об отказе в удовлетворении иска Сидоренко А.В. об определении порядка пользования жилым помещением, а также в случае необходимости по подготовке искового заявления об устранении препятствий в пользовании жилым помещением.

О готовности оказать Алене Сидоренко юридическую поддержку заявили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области.

- Определение порядка пользования недвижимостью осуществляются по соглашению всех правообладателей, а при недостижении согласия — в порядке, устанавливаемом судом. Сидоренко А.В., обратившись в суд, реализовала свое право на судебную защиту, однако суд первой инстанции вынес решение не в ее пользу. В соответствии с нормами ГПК РФ, у нее есть право апелляционного или кассационного обжалования решения суда. В случае необходимости получения юридической помощи в написании апелляционной жалобы Сидоренко А.В. может обратиться в мой адрес с соответствующим заявлением и копиями документов, подтверждающими значимые обстоятельства, - ответила на запрос редакции детский омбудсмен Ольга Коробова.

Сейчас Алена Сидоренко ждет официального определения суда, чтобы подать апелляционную жалобу и добиться определения порядка пользования спорным жилым помещением. Специалист Аппарата уполномоченного по правам ребенка в Калужской области готов ей в этом помочь.

Надеемся на законное и справедливое решение этой непростой ситуации, и на то, что при этом будут учтены интересы несоверешеннолетних Марины и Богдана Сидоренко. Будем информировать наших читателей о развитии событий.