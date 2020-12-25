В Калуге движение на площади Театральной ограничат с 26 декабря

С 26 декабря по 8 января в Калуге в различное время будет ограничено движение транспорта на площади Театральной, сообщили в пятницу в управлении городского хозяйства. Это связано с проведением различных новогодних мероприятий.

Схема перекрытия, которую опубликовала городская управа.

Проехать там нельзя будет по следующему графику:

26 декабря – с 12.00 до 21.00;

27 декабря – с 13.00 до 21.00;

31 декабря – с 16.00 до 21.00;

1, 2 и 3 января – с 14.00 до 21.00;

4 января – с 15.00 до 21.00;

5 января – с 12.00 до 21.00;

6 января – с 13.00 до 21.00;

7 и 8 января – с 14.00 до 21.00.

- Просим водителей быть внимательными и заранее выбирать пути объезда! – говорится в сообщении управления городского хозяйства.