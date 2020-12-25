В Калуге движение на площади Театральной ограничат с 26 декабря
С 26 декабря по 8 января в Калуге в различное время будет ограничено движение транспорта на площади Театральной, сообщили в пятницу в управлении городского хозяйства. Это связано с проведением различных новогодних мероприятий.
Схема перекрытия, которую опубликовала городская управа.
Проехать там нельзя будет по следующему графику:
- 26 декабря – с 12.00 до 21.00;
- 27 декабря – с 13.00 до 21.00;
- 31 декабря – с 16.00 до 21.00;
- 1, 2 и 3 января – с 14.00 до 21.00;
- 4 января – с 15.00 до 21.00;
- 5 января – с 12.00 до 21.00;
- 6 января – с 13.00 до 21.00;
- 7 и 8 января – с 14.00 до 21.00.
- Просим водителей быть внимательными и заранее выбирать пути объезда! – говорится в сообщении управления городского хозяйства.
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