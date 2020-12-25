В Калуге убирают улицы от снега 168 рабочих и 49 единиц техники

В ночь на 25 декабря в Калуге начался сильный снегопад. Улицы и тротуары засыпало снегом. Городская управа рассказала, как проходит уборка.

- С 8 часов с последствиями снегопада разбираются 160 дорожных рабочих и 33 единицы техники, - отмечают в администрации. - Как сообщает МБУ «СМЭУ», уже вывезен снег с улиц 65 лет Победы, Фомушина, Воробьевской, Карпова, Генерала Попова, Московской, а также с площади Старый Торг. С улиц вывезли 240 куб. м. снега. Израсходовано 560 тонн пескосоляной смеси и 24 тонны реагента.

Еще 16 машин и 8 рабочих убирают снег на сельских территориях Калуги. Там высыпали 65 тонн пескосоляной смеси.