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В Калуге улица Театральная станет полностью пешеходной за два года

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.12.2020 14:35 10 846
В Калуге улица Театральная станет полностью пешеходной за два года

Улица Театральная в Калуге станет полностью пешеходной. Работы продолжатся уже в следующем году, заявил в четверг, 24 декабря на пресс-конференции городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

По его словам, в 2020 году была приведена в порядок ливневая канализация, проведены работы по освещению и газоснабжению.

- Городская управа отступать от намеченного плана не собирается. Калужане должны морально быть готовы к тому, что улица Театральная полностью станет пешеходной, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Денисов. – В будущем году нам необходимо проработать вопросы по безопасности движения по улицам Достоевского и Дзержинского, в местах пересечения с Театральной.

Планируется, что Театральная станет пешеходной в течение двух лет.

Напомним, идея убрать машины с этой улицы в центре города звучали уже много лет. Однако предметный разговор начался в 2019 году. Тогда губернатор Анатолий Артамонов едва ли не каждую неделю проводил совещания. После прихода Владислава Шапши тема Театральной редко публично обсуждалась на областном уровне.

Тем временем

Здание бывшего рынка на улице Марата снесут в 2021 году. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.12.2020 14:35 10 846
Тэги: авто дороги дмитрий денисов анатолий артамонов
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