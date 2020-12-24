В Калуге улица Театральная станет полностью пешеходной за два года

Улица Театральная в Калуге станет полностью пешеходной. Работы продолжатся уже в следующем году, заявил в четверг, 24 декабря на пресс-конференции городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

По его словам, в 2020 году была приведена в порядок ливневая канализация, проведены работы по освещению и газоснабжению.

- Городская управа отступать от намеченного плана не собирается. Калужане должны морально быть готовы к тому, что улица Театральная полностью станет пешеходной, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Денисов. – В будущем году нам необходимо проработать вопросы по безопасности движения по улицам Достоевского и Дзержинского, в местах пересечения с Театральной.

Планируется, что Театральная станет пешеходной в течение двух лет.

Напомним, идея убрать машины с этой улицы в центре города звучали уже много лет. Однако предметный разговор начался в 2019 году. Тогда губернатор Анатолий Артамонов едва ли не каждую неделю проводил совещания. После прихода Владислава Шапши тема Театральной редко публично обсуждалась на областном уровне.

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