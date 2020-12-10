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Парковку на Старом Торге закрыли, но машины там продолжают ставить

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 10.12.2020 17:14 3 351
Парковку на Старом Торге закрыли, но машины там продолжают ставить

Как мы уже рассказывали, в среду, 9 декабря, в Калуге запретили парковаться на площади Старый Торг. Однако тогда для машин остался небольшой участок рядом с улицей Воробьевской, на котором поместилось около 25 авто.

В четверг, 10 декабря, запретную зону расширили. Городские власти заявили, что до 10 января площадь полностью свободна от машин. Однако некоторые водители все равно умудрились оставить свои машины на оставшемся пятачке. Некоторые при этом перекрывали полосы для поворота с площади направо на Воробьевскую.

Еще одна машина стояла почти под самой елкой.

Большая часть площади свободна для проведения праздника.

Место звукорежиссеров.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 10.12.2020 17:14 3 351
Тэги: авто парковка новый год
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