В Калуге запретят парковаться на площади Старый Торг с 9 декабря

На прошлой неделе мы сообщали, что на время новогодних праздников в Калуге будет закрыта парковка на площади Старый Торг. Изначально сообщалось, что машины нельзя будет оставлять с 12 декабря, однако городская управа сегодня уточнила информацию – парковаться запретят уже со среды, 9 декабря. Вновь поставить машины на площади можно будет только 10 января 2021 года.

- Сотрудникам администрации города и области рекомендуем заранее планировать время прибытия на работу, продумать место парковки личного автотранспорта или воспользоваться общественным транспортом, - говорится в сообщении горуправы.

Тем временем

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