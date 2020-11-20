В Калуге понтонный мост через Оку разведут до весны 2021 года

Во вторник, 24 ноября, в Калуге начнутся работы по разведению понтонного моста через Оку на Воробьевской переправе, сообщает управление городского хозяйства горуправы Калуги.

- Информируем вас о том, что в скором времени движение по понтонному мосту в районе Воробьевской переправы будет временно прекращено, - пояснили в администрации. - С 24 ноября начнутся работы по разведению понтонного моста на предстоящий зимний период.

Восстановят понтонный мост только весной 2021 года, когда река полностью очистится ото льда.

Напомним, понтонный мост на Оке установили в августе 2020 года. Это был подарок горожанам ко дню рождения.

Интересно, что изначально городская управа заявляла, что мост будут убирать на зиму, однако в августе уточняла, что его разведут только на время ледохода.

Тем временем

Калужское Правобережье 23 ноября останется без воды. Подробности.