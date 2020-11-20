В Калуге планируют круглосуточно обрабатывать улицы во время снегопада

В пятницу, 20 ноября, в Калуге 130 рабочих заняты в процессе устранения гололёда на дорогах города, чтобы калужане могли безопасно передвигаться по улицам областного центра, сообщает городская управа.

– Мы посыпаем широкие и узкие тротуары, все склоны и подъёмы, - заявил начальник участка по содержанию дорог и сооружений Андрей ПРОШКИН. - Если техника не может проехать, обрабатываем их вручную. О наступающем снегопаде уже предупреждены и готовы его встречать. В предстоящие выходные, как и в будние дни, работа будет вестись в круглосуточном режиме. Реагенты и машины нами подготовлены.

Напомним, в Калужской области снегопад начался днем 20 ноября. По информации ГИБДД, снег будет идти несколько дней.