В Калуге на день перекроют улицу Горького

В среду, 18 ноября, в Калуге будет перекрыто движение на улице Горького в районе перекрестка с улицей Чижевского. Это связано с проведением дорожных работ, сообщает управление городского хозяйства. Проехать по Горького в сторону улицы Пролетарской нельзя будет с 8:00 до 17:00.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим свои извинения за вынужденные неудобства. – говорится в сообщении управления городского хозяйства.

Схема проведения дорожных работ на перекрестке улиц Горького и Чижевского в Калуге 18 ноября 2020 года.

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