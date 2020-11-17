В Калуге три человека пострадали в столкновении автобуса и троллейбуса на улице Кирова

Около 13:23 во вторник, 17 ноября, на улице Кирова в Калуге рядом с кинотеатром центральный столкнулись рейсовый автобус и троллейбус, сообщает УГИБДД по Калужской области. Пострадали три человека.

По предварительной информации, 52-летний водитель автобуса НефАЗ ехал по Кирова в сторону сквера Мира и врезался в стоящий троллейбус. В этот момент 59-летний водитель троллейбуса находился на лестнице, расположенной сзади салона и менял колодки на штангах.

С различными травмами водителя троллейбуса доставили в больницу. Также пострадали две пассажирки автобуса: 39-летнюю женщину увезли в БСМП, 30-летней женщине помощь оказали на месте.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.