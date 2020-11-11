Движение четырех троллейбусных маршрутов приостановят в Калуге вечером 11 ноября

Вечером в среду, 11 ноября, в Калуге вновь приостановят работу четырех троллейбусных маршрутов – №1, №2, №3 и №18.

Они не будут ходить с 21:00 11 ноября до 6:00 12 ноября. В это время дорожники будут укладывать верхний слой асфальта на улице Гагарина и сквере Мира, сообщает управление городского хозяйства.

Напомним, такие же ограничения вводились и 10-11 ноября. Тогда подрядчик заасфальтировал проезжую часть сквера Мира.

Пассажиров просят выбирать альтернативные вида транспорта.

На улице Гагарина без верхнего слоя асфальта пока остается участок от вокзала до моста через Оку.

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