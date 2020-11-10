Движение четырех троллейбусных маршрутов приостановят в Калуге вечером 10 ноября

Поздно вечером во вторник, 10 ноября, в Калуге продолжатся работы по укладке верхнего слоя асфальта на улице Гагарина. Из-за этого вновь не будут ходить троллейбусы.

Маршруты №1, №2, №3 и №18 прекратят работу в 22:00 10 ноября и возобновят только в 6:00 11 ноября, сообщает управление городского хозяйства.

Пассажиров просят выбирать альтернативные вида транспорта.

Такие же ограничения, напомним, вводились в ночь на 10 ноября.

На улице Гагарина осталось заасфальтировать проезжую часть для проезда со стороны сквера Мира к мосту.