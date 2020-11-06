В Калуге продлили перекрытие улицы Горького

Как мы уже рассказывали, в ночь на пятницу, 6 ноября, в Калуге было закрыто движение на улице Горького в районе перекрестка с улицей Чижевского. Работы планировалось завершить к 8 утра, однако времени ремонтникам не хватило.

- Сегодня, 6 ноября, с 10:30 до 15:00 будет полностью закрыто движение транспорта по улице Горького на участке от улицы Чижевского до улицы Пролетарская, - сообщает управление городского хозяйства. - Поворот с улицы Горького на улицу Чижевского свободен для проезда. Приносим свои извинения за вынужденные неудобства. Просим водителей заранее выбирать пути объезда!

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