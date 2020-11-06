Два вагона пассажирского поезда «Москва – Малоярославец» сошли с рельсов

Вечером четверга, 5 ноября, в Московской области в районе станции Толстопальцево близ столицы произошло ЧП с поездом «Москва – Малоярославец».

По предварительной информации, в 21:04 при отправлении со станции с рельсов сошли два вагона этой электрички. Первый сошел полностью, второй частично.

Никто из пассажиров, к счастью, не пострадал. Следствие определяет причины ЧП и устанавливает виновных, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

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