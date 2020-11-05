В Калуге 17-летнего парня дважды ударили ножом на улице Ленина

В среду, 4 ноября, на улице Ленина в Калуге произошел конфликт между 17-летним парнем и неким мужчиной. Молодой человек попал в больницу с двумя ножевыми ранениями.

- В дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении за помощью 17-летнего местного жителя с резаными ранами, - сообщили в четверг в УМВД по Калужской области. - По предварительным данным, телесные повреждения молодым человеком были получены на улице Ленина в ходе конфликта с незнакомым мужчиной, который нанес ему два удара предметом, похожим на нож, после чего скрылся.

Сейчас полиция проводит проверку.

В соцсетях родственники пострадавшего сообщали, что якобы виновник подошел и попросил прикурить, а молодой человек ему отказал.

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