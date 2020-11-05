В центре Калуги 48-летнюю женщину сбили на переходе

Около 19:15 во вторник, 3 ноября, на перекрестке улиц Кирова и Московской в Калуге произошло ДТП, в котором пострадала 48-летняя женщина, сообщает в четверг УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 26-летняя девушка за рулем «Фольксваген Сирокко» ехала по Московской со стороны Суворова и поворачивала налево. В этот момент дорогу на зеленый сигнал светофора переходила женщина.

С места ДТП скорая отвезла пострадавшую в Калужскую областную больницу в Анненки.

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