В Калуге скончалась заслуженный работник культуры Надежда Шведова

В Калуге после болезни скончалась заслуженный работник культуры Калужской области, почетный кинематографист России, преподаватель Калужского колледжа культуры и искусств Надежда ШВЕДОВА. Об этом минувшей ночью сообщил ее муж Игорь Шведов.

Как мы уже рассказывали, дочь Надежды Шведовой Елизавета в октябре била тревогу в соцсетях, обращаясь к губернатору Владиславу Шапше и руководству министерства здравоохранения.

По словам дочери Надежды Шведовой, пришедший на дом врач услышал у нее пневмонию еще 14 октября, но результаты рентгена были только через пять дней, а мазок не коронавирус не делали.

- На тот момент мама сильно болела уже неделю, - рассказывала дочь Шведовой. - Были сильный кашель, температура, одышка, слабость, боль в груди и прослушиваемая пневмония. Она не могла есть и даже пить. Самое время ждать 5 дней результатов рентгена.. В воскресенье 17 октября результаты платной КТ, ради которой, к слову, пришлось ее возить в Обнинск, т.к. в Калуге даже платной пришлось бы ждать еще неделю, показало пневмонию, поражение легких 50-75% и много очагов «матового стекла». В понедельник стало совсем плохо.

21 октября Игорь Шведов сообщал, что его жену госпитализировали в реанимацию БСМП.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.