В Калуге улицу Горького перекроют на 12 часов

Вечером 5 ноября в Калуге ремонтные работы начнутся на перекрестке улиц Горького и Чижевского, сообщает управление городского хозяйства. Из-за этого полностью будет перекрыто движение по улице Горького.

Проехать нельзя будет с 20:00 5 ноября до 8:00 6 ноября 2020 года.

- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства. Просим водителей заранее выбирать пути объезда, - говорится в сообщении городской управы.

Схема перекрытия улицы Горького в Калуге 5 ноября 2020 года.

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