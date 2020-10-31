В Калуге отменили два троллейбусных маршрута, еще два сократили

Работы на улице гагарина в ночь на 31 октября.

Как мы уже рассказывали, с вечера пятницы и до утра субботы в Калуге не работали троллейбусы №1, №2, №3 и №18. Это связано с ремонтными работами на улице Гагарина. В ночь на воскресенье, 1 ноября, также будет отменен электрический транспорт.

Из-за ремонта на Гагарина и сквере Мира с 01:00 до 8:00 воскресенья не будут ходить троллейбусы №1 и №3, сообщает управление городского хозяйства Калуги.

Троллейбусы маршрута №18 будут осуществлять движение по маршруту: Дубрава - площадь Победы.

Троллейбусы маршрута №2 будут осуществлять движение по маршруту: Терепец - Дом Быта - Терепец.