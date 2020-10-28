В Калуге подрядчиков дорожного ремонта оштрафовали на полтора миллиона рублей

В Калуге по состоянию на 28 октября приняты и введены в эксплуатацию 9 из 14 дорог, которые ремонтировали в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это Одоевское шоссе, улицы Большевиков, Космонавта Комарова, Вилонова, Терепецкое кольцо, Московская, Воскресенская, Советская и переулок Воскресенский.

По улицам Болдина и Луначарского состоялась предварительная приемка, выявлены незначительные замечания, подрядчику дан срок для устранения замечаний. До 30 октября будет проведена комиссионная приемка этих дорог, сообщили на заседании городской думы.

На улицах Горького и Энгельса завершаются работы по ремонту тротуаров. Сейчас они выполнены на 80%. Приемку планируется осуществить до 10 ноября.

С отставанием от графика ведутся работы по улице Салтыкова-Щедрина. Выполнены работы по укладке дорожного полотна, ведутся работы по обустройству съездов (осталось обустроить 14 съездов из 59) и ремонту покрытия тротуаров (работы выполнены на 50%).

За нарушение сроков выполнения работ в адрес подрядных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО СК «Руслан-1», ООО «Инж-Строй» направлены претензии на общую сумму 1 миллион 517 тысяч рублей.

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