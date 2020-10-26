С 1 ноября в Калужской области снизят разрешенную скорость на трассе А130

На двух участках трассы А130 Москва – Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Беларусь в Калужской области с 1 ноября снизится максимальная разрешенная скорость. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили дорожники.

Нововведения коснутся двух участков: в городе Белоусово и Малоярославце. Там максимально разрешенная скорость будет уменьшена до 40 км/ч.

- Ограничение максимально разрешенной скорости направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, ликвидацию мест концентрации ДТП, снижению количества погибших, - отмечают дорожники. - На данных участках за 2019-2020 годы произошло 47 аварий, в которых погибло 3 человека и пострадало 47. При этом основными видами нарушений являются выезд с второстепенной дороги, наезды на пешеходов, встречное и попутное столкновение транспортных средств.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что на трассе А130 появились три новых светофора.

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