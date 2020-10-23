В Калужской области три новых светофора установлены на трассе А130

На федеральной трассе А-130 в Калужской области установили три новых светофора. Это два транспортных и один пешеходный светофоры, сообщили в пятницу, 23 октября, дорожники.

Транспортные установлены на перекрестках в Белоусово (105 километр трассы) и Оболенское (112 километр).

Светофор для пешеходов появился в Малоярославце на улице Московской.

На данных участках за 2019-2020 годы произошло 14 ДТП, пострадало 16 человек и 1 пешеход погиб.

Места установки новых светофоров в Калужской области.

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