На Гагарина подсыпают щебенку в час пик

Как мы уже рассказывали, на улице Гагарина от сквера Мира до Королева проводились работы по замене тепловой сети. На месте раскопок осталась траншея. Пока её засыпали щебнем.

В управлении городского хозяйства городской управы нам пояснили, что как минимум две недели после раскопок должно пройти, чтобы грунт осел. После этого произойдет вторая подсыпка щебня и асфальтирование.

Но двух недель дорожники ждать не стали. Уже во вторник, 20 октября, на Гагарина появились люди в оранжевых жилетах, которые щебень из-под дорожного ограждения подсыпали прямо под колеса проезжающих машин. Щебень при этом, естественно, рассыпается по всей улице Гагарина.

Машины притормаживают на этом участке дороги, рабочие создают дополнительные трудности, в результате чего в самые загруженные утренние часы создается пробка.

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