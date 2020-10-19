В Калуге заасфальтировали яму на улице Достоевского

Как мы уже рассказывали на прошлой неделе, на перекрестке улиц Марата и Достоевского в Калуге на проезжей части образовался провал. Это произошло недалеко от канализационного колодца.
Судя по форме ямы, под землей по какой-то причине осел грунт.
На минувших выходных, после нашей публикации, яму на дороге заасфальтировали.
Провал находился рядом с колодцем.
Тем временем
В Калуге отключат электричество на улице Спортивной. Подробности.
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